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23/02/2022 10:08

【預算前瞻】消息：財政預算案將公布對業主提高稅率

　　《經濟通通訊社２３日專訊》政府將於今日稍後公布最新一份財政預算案，據《南華早報》
引述知情人士報道，預算案將公布向持有多套高價物業的業主收徵更多稅款，並將失去部分寬免
，以增加政府收入。
　　報道指，自住物業稅率可能不會上調，而這些調整可能要等到下一屆政府才會落實。
　　報道又預計，隨著最新一輪新冠疫情惡化，政府將向市民和企業發放新一輪消費券和貸款。
（ａｃ）

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