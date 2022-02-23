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即市新聞

23/02/2022 15:14

【預算迴響】中原工商舖：立法禁止業主追討欠租租戶破壞合約精神

　　《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，提出盡快立
法禁止業主對指定行業未能如期繳交租金的租戶，終止租約、服務或採取其他相關法律行動。中
原（工商舖）董事總經理潘志明認為，此舉牽涉到自由市場機制，破壞恒之有效的商業運作及合
約精神，有機會引發業主採取應對行動保障自身利益。
　　潘志明建議，政府應透過協商形式與業主商議，呼籲及鼓勵業主及發展商按租戶營業額表現
作寬免及提供特惠租金，並應就支援提供相關優惠的業主及發展商，提供額外的補貼，如提高利
得稅寬減等。同時，於短期內以簡便形式補貼及資助受影響商戶。

＊財政預算案內容短期內對經濟環境起動作用輕微＊

　　潘志明指出，今次財政預算案著重民生困境，將會寬減薪俸稅和個人入息課稅、住宅物業差
餉及提供電費補貼，減輕市民生活負擔。而政府推出新一輪消費券計劃，將會向合資格市民派發
共１萬元電子消費券，並會率先於４月開始發放，有首輪消費券計劃作鑑，相信今次消費券效應
都會見理想，大大刺激市民消費欲，針對商舖市場帶來利好因素。
　　　他認為，財政預算案屬中期措施，迫在眼前的是嚴峻的第五波疫情，政府同日宣布延長及
收緊社交距離措施，包括食肆坐枱人數收緊至兩人一枱，多個指定處所繼續不能營業，同時疫苗
通行證亦將全面實施。此等措施對商戶及企業經營帶來沉重打擊，相信財政預算案內容短期內對
經濟環境起動作用屬輕微，預料需要待全民檢測進行後，期望疫情可以緩和，經濟市道才會逐步
見起色，料屆時預算案的正面幫助才會顯現。（ａｃ）

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