【企業盈警】粵海制革（１０５８）料去年淨虧損擴大超過６倍

《經濟通通訊社２３日專訊》粵海制革（０１０５８）發盈警，預期截至去年底止年度之未

經審核綜合淨虧損，較２０２０年綜合淨虧損２７５萬元擴大超過６００％。

該集團解釋，預期綜合淨虧損增加的主要因素為行政開支增加，主要是職工薪酬較去年同期

增加；及其他應付賬款和應計費用回撥較去年同期減少。（ａｃ）

