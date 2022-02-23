【企業盈警】粵海制革（１０５８）料去年淨虧損擴大超過６倍

《經濟通通訊社２３日專訊》粵海制革（０１０５８）發盈警，預期截至去年底止年度之未
經審核綜合淨虧損，較２０２０年綜合淨虧損２７５萬元擴大超過６００％。
該集團解釋，預期綜合淨虧損增加的主要因素為行政開支增加，主要是職工薪酬較去年同期
增加；及其他應付賬款和應計費用回撥較去年同期減少。（ａｃ）
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