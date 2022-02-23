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23/02/2022 18:05

【企業盈警】國際娛樂（１００９）料中期虧損擴大至１﹒３７億元

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國際娛樂（０１００９）發盈警，預期截至去年底止六個月錄
得虧損淨額約１﹒３７億元，較前年同期虧損淨額約９１１０萬元擴大５０％。
　　集團解釋，主要由於菲律賓當地為抵抗疫情而施加的一系列抗疫措施比如入境限制及不同程
度的社區隔離規定等，持續影響集團於菲律賓的博彩及酒店經營，導致投資物業的公平值減值增
加及酒店經營收入減少。（ａｃ）

　

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