【新冠肺炎】信和集團：研究新一輪消費獎賞及與電子消費平台合作

《經濟通通訊社２３日專訊》信和集團旗下６大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地、中港

城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心特別推出「齊心抗疫．三重升級賞」，Ｓ?

ＲＥＷＡＲＤＳ會員於２０２２年２月２４日至４月２０日期間於指定商場內以電子貨幣單一消

費滿指定金額，即可享三重獎賞優惠，最高可獲３５０元Ｓ現金券，回贈超過１００％，望能支

援零售餐飲商戶及市民在抗疫期間購買日用家居所需，一同安心消費，齊心抗疫。

此外，「疫苗通行證」將於明日實施，信和集團商場亦已作出相應準備及安排，包括於三大

商場屯門市廣場、奧海城及荃新天地內電視播放「疫苗通行證」宣傳影片及更新社交媒體專頁，

讓市民容易掌握「疫苗通行證」資訊，方便進出各類處所，同時亦於商場出入口加強人手，協助

有需要人士使用「安心出行」，方便市民進出商場。至於清潔方面，信和集團商場已全力加強場

內的衛生清潔，包括於指定商場設置消毒機械人及引入免觸式裝置，同時亦陸續為商場各設施塗

上消毒抗菌塗層，務求為顧客、商戶和員工提供安全的消費及工作環境。



＊會積極研究新一輪消費獎賞及與電子消費平台合作＊



另外，財政司司長陳茂波今日發表財政預算案時為新一輪電子消費券計劃提案，政府將分兩

期派發電子消費券，每次５０００元，合共１萬元。為配合４月第一期發放，信和集團商場會進

一步積極研究新一輪消費獎賞及與電子消費平台合作，配合以重建經濟為目標的支援商戶計劃。

於２０２２年２月２４日至４月２０日期間，Ｓ? ＲＥＷＡＲＤＳ會員只需於屯門市廣場

、奧海城、荃新天地、中港城、黃金海岸商場及尖沙咀中心及帝國中心場內滿足以下消費條件，

即可享有相關優惠，甚至可同時享盡三重獎賞。（ｃｗ）



