【預算案】建抗疫設施料需１２０億，部份全民檢測費用寫入預算案

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波今日發表《財政預算案》後見記者，他表示

，建設防疫抗疫設施粗略估算需１２０億元，部分全民檢測費用涵括在這一份《預算案》內。

陳茂波又指，政府２０２０年１０月撥款８０億元用於「港區國安法」開支，惟由於內容敏

感，他不便公開有關開支如何使用。（ｈｙ）

