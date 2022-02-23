【預算案】建抗疫設施料需１２０億，部份全民檢測費用寫入預算案

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波今日發表《財政預算案》後見記者，他表示
，建設防疫抗疫設施粗略估算需１２０億元，部分全民檢測費用涵括在這一份《預算案》內。
陳茂波又指，政府２０２０年１０月撥款８０億元用於「港區國安法」開支，惟由於內容敏
感，他不便公開有關開支如何使用。（ｈｙ）
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