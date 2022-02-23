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即市新聞

23/02/2022 16:27

《小傳日記》魚缸仲要睇俄烏，聯想績好但捱沽？

　　《小傳日記》俄烏之間嘅問題仲未拆掂，魚缸噚日就跌６５０點，睇到個心都「協一協」。
今日美團（０３６９０）升得番，其他科技佬都反彈。恒生（０００１１）同匯控
（００００５）噚日（２２日）放榜後遍體麟傷，今日走勢似番樣，最後高收齊歡唱！另一邊廂
，藥明（０２２６９）擢升做今日最好藍戰士，創科（００６６９）就唔知發生咩事，日內曾經
跌近５巴仙，最後做咗全日最差藍戰士。
　　Ａｎｙ肥，魚缸今日高開高收，但係俄烏兩位大佬未傾點數，美帝又可能加入戰團，依家情
況都係立立亂，萬一越走越極端，魚缸可能跌穿兩萬三。所以，呢排都係睇定再算。
　　另外，今日有聯想（００９９２）同銀娛（０００２７）齊齊放榜，當中聯想頭９個月純利
升七成六，成績幾好啵。不過，缸民似乎唔係好ｂｕｙ呢份成績表，聯想放榜後繼續捱沽！一度
跌超過３巴仙，收市都係扭轉唔到跌勢。睇大戶買入比率都有六成，又有超過８５００萬資金淨
流入，點解今日會跌住收呢？唔通想缸民想等佢回到８﹒４銀先至再諗入市？到呢個
ｍｏｍｅｎｔ都係得個估字！
　　銀娛成績表同樣唔錯，舊年轉虧為盈賺１３億銀，收市升３巴仙，係表現最標青嘅賭俠！雖
然話今日升住收，但Ｏｍｉｃｒｏｍ依然爆到七彩，馬交最新入境旅客按月都要跌，對於一班賭
俠嚟講都唔係咩好事。加上，股價差唔多去到５０銀附近嘅阻力位，現價買入似乎唔太值博，等
通關消息好番啲先再諗喇！請請！

　　《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性
　　　　　　　本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式
　　　　　　　之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資
　　　　　　　決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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