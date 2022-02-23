【新冠肺炎】全港１８區爆疫，深水埗、沙田、元朗最多人確診

《經濟通通訊社２３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，１月份葵青確

診個案佔５２％，現時確診個案遍佈１８區，最多確診的３區各佔１２％，分別為深水埗、沙田

及元朗，而確診數較低的區份亦佔確診人數的２至３％，牽涉數以百計的病人。（ｈｙ）

