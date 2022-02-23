【預算迴響】香港會計師公會：派發消費券不會為庫房帶來長遠負擔

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。香港會計師

公會會長方蘊萱認為，除了派發消費劵及其他紓困措施，政府亦應在短期內落實具導向性、針對

性的紓困措施，以有限的資源創造最大的效益，優先扶助最有需要的人士。

會計師公會稅務師會執行委員會主席陳嘉華指，由於目前疫情較預期嚴峻，紓困與振興經濟

為當務之急。分期發放總額１萬港元的電子消費券可以有效刺激本地消費，政府參考去年發放消

費券做法，簡化行政安排及減少相關開支，加上去年政府收入優於預期，此措施應不會為庫房帶

來長遠負擔。

財政預算案建議委員會召集人楊澤志表示，差餉制度多年來未有重大改變，相信引入差餉累

進制可增加庫房收入。差餉累進制度對樓價影響視乎實行細節，惟樓價最終取決於供求關係以及

市場信心。他又認為，政府應全面檢討公共財政收入模式，以解決稅基狹窄問題。

香港會計師公會認為政府可以考慮為綠色節能建築提供更多工商業建築免稅額。該會提倡成

立５０億元的「策略性創科基金」及成立「數字化經濟發展委員會」時，可一併考慮為初創企業

提供稅務減免，以及降低利得稅稅率，為期５年。該會又希望政府考慮在２０２１╱２０２２和

２０２２╱２３課稅年度引入臨時稅務虧損轉回機制，以紓緩經濟放緩的影響。（ｓｌ）

