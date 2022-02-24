【俄烏局勢】景順：除非開戰，否則俄烏危機對全球經濟影響有限

《環富通基金頻道２４日專訊》景順首席全球市場策略師Ｋｒｉｓｔｉｎａ Ｈｏｏｐｅｒ

發表關於俄羅斯與烏克蘭危機對經濟和資產類別的影響的觀點。兩國進一步的衝突可能破壞歐洲

的穩定，以及西方的報復性制裁和俄羅斯的反制裁可能推高能源、金屬和穀物價格，這將拖慢全

球經濟復甦並增加通脹壓力，投資者的擔心是可以理解的。局勢似乎有機會稍為進一步升級，儘

管距離可能對全球經濟造成嚴重損害的全面入侵或極端制裁還有一段距離。兩國爆發衝突是地緣

政治緊張和金融動盪的一個重要原因，但實際的經濟和市場影響可能主要發生在烏克蘭和俄羅斯

，對歐洲其他國家有一定風險，但除非出現戰爭，否則對世界整體的影響有限。



＊或只帶來股市短暫波動，不可能持續推高石油價格＊



股票方面，這場地緣政治危機只會放大貨幣政策開始收緊帶來的波動和潛在的市場拋售。不

過，這可能是短暫的，至少對主要市場而言是這樣，儘管不同區域市場的壓力和波動可能會持續

。

石油可能會受到俄羅斯入侵烏克蘭的影響，尤其是如果出現極端制裁的情況下。包括強勁的

經濟復甦、供應減少和地緣政治等多項因素推高了價格，但似乎不太可能持續下去。如果看現貨

和期貨價格，近期價格目前遠高於遠期價格，這是因為由於強勁的需求和預期俄羅斯會中斷供應

，短期內存在短缺風險。這種程度的期貨逆價差很少持續，通常在短期價格下跌就會結束。



＊天然氣或為俄羅斯提供籌碼，金價上漲比特幣不受影響＊



天然氣尤其值得關注，因為它往往是一個更加本地化的市場，通過管道傳遞，而不是從出口

國透過海運運往進口國。這可能為俄羅斯提供比石油更直接的籌碼，作為報復性制裁，影響全球

市場。其他大宗商品方面，俄羅斯是最大的鈀金屬出口國，也是其他金屬的重要出口國。烏克蘭

和俄羅斯也是小麥和玉米的主要生產國，所以預計這些商品的價格會上漲。

黃金歷來表現出與地緣政治風險相對密切的相關性。如果烏克蘭局勢進一步升級，預計黃金

價格將上漲。預計比特幣不會成為未來地緣政治風險的對沖工具，儘管隨著地緣政治風險的增加

，在過去一周黃金價格上漲，但同期比特幣價格卻下跌。

另尚未觀察到避險法定貨幣和傳統的「安全資產」有太大的上行壓力，而主要貨幣和債券市

場主要受到通貨膨脹和央行政策的推動，也沒有看到歐元面臨下行壓力。除非出現全面入侵，否

則危機很可能在經濟和金融方面的影響仍維持在該區內。



＊若全面入侵制裁或加強，將對全球市場構成更大挑戰＊



制裁已經開始並且可能會逐步加強，但制裁可能主要針對俄羅斯的特定個人、公司和行業，

而不是阻止歐洲進口能源和限制俄羅斯出口能力等更廣泛措施。話雖如此，如果兩國衝突確實針

對基輔或擴大到對烏克蘭的全面入侵，制裁可能會加強，對全球市場構成更大的挑戰。此外，如

果軍事衝突升級，可能會對基礎設施造成破壞，從而減少商品的生產和出口。在這種環境下，投

資者應該在這些可能對資產類別產生短期影響的事件做出情緒化反應之前，緊記自己的目標投資

期。（ｗａ）

