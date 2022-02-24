【預算迴響】有ＮＦＴ平台對成立數字化經濟發展委員會表示歡迎

《環富通基金頻道２４日專訊》財政預算案中提及將成立「數字化經濟發展委員會」。亞洲

ＮＦＴ平台Ｐｏｐｓｉｂｌｅ首席執行官顏昭輝對此表示歡迎，期望能就區塊鏈技術、數字貨幣

方面多加著墨，同時期待「未來基金」中「策略性創科基金」內容出台，協助正在拓展業務的企

業。作為初創企業，財政預算案中緩解經營壓力措施，包括寬減利得稅、商業登記費，以及延長

「中小企融資擔保計劃」措施有助中小微企在疫情下共度時艱。（ｗａ）

