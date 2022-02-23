《保障全方位－左偉豪》靈活多元外幣保單，應對瞬息萬變市場

《保障全方位》踏入壬寅虎年，恭祝讀者龍精虎猛、身體健康！

提起身體健康，相信是大家近年最為關切的一點，一場突如其來的疫症顛覆全球格局，病毒

至今仍不斷變種，持續影響全球人的生活及經濟，但同時亦帶來重要啟示－－人生規劃與環球市

場往往是瞬息萬變，因此財富增值工具也應具備多元投資選項與卓越靈活性，以分散風險，兼應

對不時變化的趨勢和需要。

根據ＡＸＡ安盛一項調查發現，有七成受訪者表示目前有進行外幣儲蓄或投資，其中歐元是

除美元及人民幣以外最受歡迎的外幣投資偏好之一。



＊多元投資為多變未來籌謀鋪路＊



面對市場的變化，投資工具亦更見多元，靈活的投資組合不只有助分散風險，捕捉不同市場

的潛在機遇，兼享具競爭力的回報，加上在全球化趨勢下，人口流動性不斷增強，我們與至親或

會放眼海外，到外地發展。若有所計劃，應盡早為未來籌備鋪路，屆時就可靈活運用所需的外幣

儲蓄，無憂展開新生活。

不過，傳統終身儲蓄保險計劃的貨幣選擇相對有限，以港元及美元為主，保單年期內亦不能

靈活轉換，未能滿足投資者對靈活儲蓄計劃的適時需求。



＊靈活轉換保單貨幣捕捉環球機遇＊



保險業界為了彌補市場缺口，致力完善儲蓄保險回應客戶所求，現時已有些儲蓄保障計劃有

多元貨幣選擇，包括人民幣、美元、歐元、英鎊等，滿足客戶的不同需要。

市場更有部分產品提供特短供款年期，助客戶更快實現理財目標，更提供貨幣轉換彈性，由

指定保單週年日開始，客戶可自由配合個人計劃或環球市場機遇的轉變，將保單全部或部分轉換

至其他貨幣的另一保單，並維持相同的保單初始日期，確保轉換貨幣後仍能穩健累積財富。



＊大市風高浪急，靈活鎖定收益賺取利息＊



除可靈活「換馬」外，市面上更有儲蓄保障計劃設有「雙重貨幣戶口」，在同一份保單下提

供最多２種貨幣作為客戶的儲蓄選擇，讓保單持有人可靈活鎖定保單價值，將非保證紅利亦轉為

保證，之後可以保單貨幣或揀選其他８種貨幣的其中一種累積利息之餘，能夠配合未來計劃，以

戶口貨幣提取資金應付所需。

在人生不同階段，我們會有很多理財規劃，包括財富累積、下一代的教育儲備、財富傳承規

劃、海外物業投資及退休安排等，雖然「計劃趕不上變化」，但只要有靈活的儲蓄方案，也能如

具強勁實力的猛虎般充滿自信，傲然面對不同挑戰，坐享豐盛的財富累積成果。



註：推廣活動及保險產品均須受有關條款、細則及不保事項所限制。

《ＡＸＡ安盛首席人壽及醫療保險業務總監 左偉豪》



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