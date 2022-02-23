《輪證國度－劉嘉寳》匯控（００００５）業績符合預期

《輪證國度》受俄烏緊張局勢再度升級影響，避險情緒升溫，油價飆升，亞洲股市普遍走弱

。美國宣布針對俄羅斯的一系列制裁措施，投資者憂慮此舉或加劇通脹問題，美股三大指數集體

收跌，熱門中概股多數走低。

受地緣局勢不明朗因素及擔憂科網或遭新一輪監管影響下，本周恒指表現弱勢，跌破２４，

０００點水平（２２日）及５０天平均線，現於２３６００點有支持。本地疫情等因素對市場情

緒形成壓力，預計港股短期仍將維持區間震盪。

匯控（００００５）周初跟隨大市回落，業績出爐符合預期，全年派息２５美仙並額外回購

最多１０億美元。匯豐管理層對前景樂觀，大致獲市場認同，周三（２３日）隨大市回升約３％

，挑戰６０元大關。

受監管消息拖累下，美團（０３６９０）近日（２２日）一度跌至１６６﹒８元見５２周低

。北水連日大舉撈底美團，周三（２３日）股價反彈近８％，早前跌幅或反映市場對消息過慮，

短線有望延續反彈。

投資者如看好匯豐股價走勢，可留意匯豐購２３８８５，行使價６５﹒７元，實際槓桿

７﹒７倍，引伸波幅２５﹒８％，換股比率１０兌１，２０２２年１２月５日到期。

相反，看淡則可留意匯豐沽２５３９０，行使價４８﹒８３元，實際槓桿６﹒８倍，引伸波

幅３６﹒８％，換股比率１０兌１，２０２２年７月２２日到期。

投資者如看好美團股價走勢，可留意美團購２３６６３，行使價２３０﹒２元，實際槓桿

５﹒２倍，引伸波幅６０﹒２％，換股比率１００兌１，２０２２年７月４日到期。

相反，看淡則可留意美團沽２００６４，行使價１７６﹒７８元，實際槓桿３﹒２倍，引伸

波幅５８﹒１％，換股比率１００兌１，２０２２年６月２７日到期。《國泰君安股票衍生工具

銷售副總裁 劉嘉寳》



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