  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/02/2022 18:30

《輪證國度－劉嘉寳》匯控（００００５）業績符合預期

　　《輪證國度》受俄烏緊張局勢再度升級影響，避險情緒升溫，油價飆升，亞洲股市普遍走弱
。美國宣布針對俄羅斯的一系列制裁措施，投資者憂慮此舉或加劇通脹問題，美股三大指數集體
收跌，熱門中概股多數走低。
　　受地緣局勢不明朗因素及擔憂科網或遭新一輪監管影響下，本周恒指表現弱勢，跌破２４，
０００點水平（２２日）及５０天平均線，現於２３６００點有支持。本地疫情等因素對市場情
緒形成壓力，預計港股短期仍將維持區間震盪。
　　匯控（００００５）周初跟隨大市回落，業績出爐符合預期，全年派息２５美仙並額外回購
最多１０億美元。匯豐管理層對前景樂觀，大致獲市場認同，周三（２３日）隨大市回升約３％
，挑戰６０元大關。
　　受監管消息拖累下，美團（０３６９０）近日（２２日）一度跌至１６６﹒８元見５２周低
。北水連日大舉撈底美團，周三（２３日）股價反彈近８％，早前跌幅或反映市場對消息過慮，
短線有望延續反彈。
　　投資者如看好匯豐股價走勢，可留意匯豐購２３８８５，行使價６５﹒７元，實際槓桿
７﹒７倍，引伸波幅２５﹒８％，換股比率１０兌１，２０２２年１２月５日到期。
　　相反，看淡則可留意匯豐沽２５３９０，行使價４８﹒８３元，實際槓桿６﹒８倍，引伸波
幅３６﹒８％，換股比率１０兌１，２０２２年７月２２日到期。
　　投資者如看好美團股價走勢，可留意美團購２３６６３，行使價２３０﹒２元，實際槓桿
５﹒２倍，引伸波幅６０﹒２％，換股比率１００兌１，２０２２年７月４日到期。
　　相反，看淡則可留意美團沽２００６４，行使價１７６﹒７８元，實際槓桿３﹒２倍，引伸
波幅５８﹒１％，換股比率１００兌１，２０２２年６月２７日到期。《國泰君安股票衍生工具
銷售副總裁　劉嘉寳》

註：本文不構成任何要約，招攬或邀請，建議或推薦。本結構性產品為複雜產品及並無抵押品。
如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款項。結構性產品之價格可升可跌
，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。莊家可能是唯一報價者。投資前應了解
產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全詳情。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事23/02/2022
《神州經脈》人行加碼放水　A場興奮成交返萬億　人幣創近四年高
財經熱話23/02/2022
【預算案】一文看清預算案重點　派萬元消費券逾540億支援抗疫
財經熱話23/02/2022
銀娛虧轉盈兼派特息股價造好　聯想未獲大行祝福績後下挫
財經熱話23/02/2022
【預算迴響】經絡：放寬高成數按揭上限　料促進換樓及樓市交投
FOCUS23/02/2022
【FOCUS】逆周期措施擴至1700億　基層卻難「貧者多助」
財經熱話23/02/2022
【銅鋁走高】俄烏局勢升溫　資金轉追資源股？銅、鋁股如何部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金