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即市新聞

23/02/2022 09:22

【聚焦人幣】人幣中間價反彈１７４點近一個月高，報６﹒３３１３

　　《經濟通通訊社２３日專訊》市場觀望烏克蘭局勢發展，美匯指數變動不大。中國外匯交易
中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３１３，較上個交易日升１７４點子，止步三連貶，創１
月２６日以來近一個月新高，上個交易日報６﹒３４８７。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒３３１３　　－１７４﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　７﹒１７４４　　　－１９﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒５０１４　　－４１１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８１１４　　　－２２﹒８０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒６０４６　　－２２５﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒５７６０　　＋１５５﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２６６３　　＋１７５﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒７０７６　　　－５３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　６﹒８７１２　　－６１２﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　４﹒９６０２　　－１５０﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６１１　　　＋２５﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　１２﹒４４８８　－１８６７﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒３８０２　　　－７９﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１８８﹒３１００　　　　＋９﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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