【聚焦人幣】人幣中間價反彈１７４點近一個月高，報６﹒３３１３

《經濟通通訊社２３日專訊》市場觀望烏克蘭局勢發展，美匯指數變動不大。中國外匯交易
中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３１３，較上個交易日升１７４點子，止步三連貶，創１
月２６日以來近一個月新高，上個交易日報６﹒３４８７。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒３３１３ －１７４﹒００
１歐元╱人民幣 ７﹒１７４４ －１９﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒５０１４ －４１１﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８１１４ －２２﹒８０
１英鎊╱人民幣 ８﹒６０４６ －２２５﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒５７６０ ＋１５５﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２６６３ ＋１７５﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒７０７６ －５３﹒００
１瑞郎╱人民幣 ６﹒８７１２ －６１２﹒００
１加元╱人民幣 ４﹒９６０２ －１５０﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６６１１ ＋２５﹒２０
１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒４４８８ －１８６７﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３８０２ －７９﹒００
１人民幣╱韓元 １８８﹒３１００ ＋９﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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