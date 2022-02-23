【聚焦人幣】人幣中間價反彈１７４點近一個月高，報６﹒３３１３

《經濟通通訊社２３日專訊》市場觀望烏克蘭局勢發展，美匯指數變動不大。中國外匯交易

中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３１３，較上個交易日升１７４點子，止步三連貶，創１

月２６日以來近一個月新高，上個交易日報６﹒３４８７。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒３３１３ －１７４﹒００

１歐元╱人民幣 ７﹒１７４４ －１９﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒５０１４ －４１１﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８１１４ －２２﹒８０

１英鎊╱人民幣 ８﹒６０４６ －２２５﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒５７６０ ＋１５５﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２６６３ ＋１７５﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒７０７６ －５３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ６﹒８７１２ －６１２﹒００

１加元╱人民幣 ４﹒９６０２ －１５０﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６１１ ＋２５﹒２０

１人民幣╱俄羅斯盧布 １２﹒４４８８ －１８６７﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒３８０２ －７９﹒００

１人民幣╱韓元 １８８﹒３１００ ＋９﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

