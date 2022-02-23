【新冠肺炎】全國昨新增本土確診９０宗，北京增１０宗遍布多區

《經濟通通訊社２３日專訊》國家衛健委公布，２月２２日，全國確診者新增確診２０５宗

新型冠狀病毒肺炎病例，本土病例９０宗（內蒙古４７宗，其中呼和浩特市３９宗、包頭市７宗

、巴彥淖爾市１宗；北京１０宗，其中豐台區２宗、通州區２宗、經濟開發區２宗、西城區１宗

、朝陽區１宗、海淀區１宗、順義區１宗；遼寧９宗均在葫蘆島市；廣東７宗均在深圳市；四川

６宗均在成都市；湖北５宗均在武漢市；江蘇２宗均在蘇州市；雲南２宗均在紅河哈尼族彝族自

治州；黑龍江１宗在雞西市；山東１宗在青島市），含１宗由無症狀感染者轉為確診病例（在內

蒙古）。境外輸入病例１１５宗，含１３宗由無症狀感染者轉為確診病例；無新增死亡病例；新

增疑似病例２宗，均為上海境外輸入病例；新增治癒出院５４宗。此外，新增無症狀感染６７宗

，１６宗為本地個案。



＊冬奧結束後北京疫情再起＊



北京本土疫情擴大，新增１０宗本土確診病例，其中９人在上星期四至周末，前往外省出差

，參加公司培訓班；餘下１人是密切接觸者。１０宗病例分布７個區，包括海淀區、西城區、豐

台區等。另外，北京新增的８宗輸入個案中，有２宗來自香港。

武漢「清零」多月後，日前再爆發疫情，湖北全省新增本土確診病例５宗均為武漢市，武漢

新增本土無症狀感染者５宗。武漢市委書記、市新冠肺炎疫情防控指揮部指揮長郭元強表示，要

以最堅決態度、最有效措施，用最快速度，切斷疫情傳播途徑，切實維護人民群眾身體健康和生

命安全，確保全市社會大局平安穩定。（ｃａ）







