【支付新規】掃碼收款出新規，微信支付寶：可免費升級個人經營碼

《經濟通通訊社２３日專訊》人民銀行早前發布通知，從支付受理終端業務管理、特約商戶

管理、收單業務監測三個方面入手，對收單機構和清算結構提出一系列管理要求。其中條碼支付

也被納入監管，將於３月１日起實行。

對於有傳螞蟻集團支付寶、騰訊（００７００）微信支付個人收款碼即將被禁止完全商用，

人行有關部門已明確表示說法有誤，指消費者日常支付體驗和感受不會受到影響。



＊微信：個人收款碼可繼續使用，自願提供個人經營收款碼＊



掃碼收款新規即將實行，微信發布關於個人收款碼相關情況的公告稱，３月１日之後，個人

收款碼可繼續使用。不過，會結合用戶收款情況，將陸續通過微信收款助手消息通知等方式發出

邀請，在用戶自願情況下提供個人經營收款碼，免費領取物料碼牌，還能享受經營帳本、經營分

析等更多權益和服務。同時，用戶原有個人收款碼不停用、不關閉、功能不變。



＊支付寶：個人收款碼可免費升級「個人經營收款碼」＊



支付寶同樣公告稱，今年３月１日之後，支付寶的個人收款碼可繼續使用，享受包括提現免

費等一系列現有服務。支付寶的個人收款碼可升級「個人經營收款碼」。升級過程完全免費。升

級後，原有的收錢免費、提現免費等權益將繼續享有，還將會享有更高的「敢收敢賠」保障額度

等權益。



＊清算協會：「個人收款碼」不關閉、不停用、功能不變＊



中國支付清算協會發布《關於優化條碼支付服務的公告》。公告稱，將新設「個人經營收款

碼」，用戶可自由選擇使用。用戶使用「個人經營收款碼」，服務不減、體驗不變，賦碼過程免

費，並可享受更高效的交易對帳等服務。現行「個人收款碼」不關閉、不停用、功能不變。

（ｊｔ）

