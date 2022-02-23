【重拳監管】官媒：依託大數據精準監管，對各類稅收違法露頭就打

《經濟通通訊社２３日專訊》廣東省廣州市稅務部門近期通過稅收大數據分析，發現網絡主

播平榮（網名：驢嫂平榮）涉嫌偷逃稅款，對其依法開展了全面深入的稅務檢查後，最終被罰共

計６２００﹒３萬元人民幣。《新華社》發文稱，繼２０２２年１月曝光５起涉稅違法案件後，

２月１６日、２２日，稅務部門再次分兩批公布４起涉稅違法犯罪典型案件，堅持對各類稅收違

法行為「露頭就打」。除上述案件外，深圳的涉稅違法中介和山東濟南虛開機動車發票、遼寧阜

新騙取出口退稅的涉稅犯罪團伙，也依法受到處理。

專家學者認為，涉稅違法案件的密集曝光，傳遞出稅務部門常態化打擊涉稅違法行為、維護

法治公平稅收環境的堅定態度，也彰顯了稅務部門依托稅收大數據加強精準監管的能力，再次為

鋌而走險偷逃稅款的不法分子敲響警鐘。

縱觀近年來公布的一系列涉稅違法案件，稅務部門對涉稅違法行為保持「零容忍」，持續開

展典型案例曝光已經成為常態。中國政法大學財稅法研究中心主任施正文提醒，接連曝光的一系

列涉稅違法案件表明，稅收監管和稅務稽查力度只會越來越大，稅收執法也會越來越嚴。新業態

從業人員在享受新經濟紅利的同時，一定要提高依法納稅的意識。（ｗｌ）

