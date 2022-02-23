《股林淘金－林家亨》美俄會面取消，港股要吼低吸納

《股林淘金》昨天（２２日）俄羅斯宣布承認烏克蘭東面兩分離分子地區為獨立國之後，俄

羅斯維和部隊進駐該地以保不受烏克蘭的侵佔，美國總統拜登宣布美俄會面取消，美股反覆下跌

，道指下跌４８２點，納指下跌１６６點。美國汽車股板塊包括電車及非電車股價也大幅下跌，

中國電車三寶也分別下跌３﹒０１％－８﹒２３％。比亞迪（０１２１１）在美國ＡＤＲ也下跌

了１﹒３２元。

俄羅斯對烏克蘭東部分離分子承認獨立國地位及美國只是宣布對俄制裁行動，限制了今次俄

羅斯與烏克蘭軍事衝突再升溫的可能性，今次的美國和俄羅斯的軍事對歭局面應該漸告一段落。

俄羅斯經歷了過去五、六年的油價低迷，經濟狀況欠佳，加上已經和德國建立大量供應天然氣的

協議，亦投入巨額資金於北溪二號天然氣運輸管道，未來短期應會安於本份，致力發展經濟，不

會再主動引起戰爭衝突。

預計今日（２３日）港股會見底反彈，昨天恒指已經跌穿保歷加通道底線２３５２８點，形

成過度超賣。估計這低位只會維持一段很短時間，應該要趁低撈貨，作中、長線的部署。昨天表

現強勢的商湯（０００２０）及金力永磁（０６６８０），在今天應該會有更好的表現。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有比亞迪及商湯股份。



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