【聚焦人幣】人幣即期收漲１７８點破６﹒３２，創近四年新高

《經濟通通訊社２３日專訊》市場觀望烏克蘭局勢發展，美匯指數變動不大，惟人民幣兌一

美元即期匯率（ＣＮＹ）今早高開後持續強勢，尾盤衝高突破６﹒３２關，全日收報

６﹒３１７８飆１７８點子，止步兩連貶，且創自２０１８年４月２４日以來近四年新高。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣走強，盤中一度升破６﹒３１，續刷２０１８年５月１日

以來的最高水平，目前升１０４點子報６﹒３１３３。

交易員稱，西方紛紛公布制裁俄羅斯的新舉措，不過市場反應逐漸平靜，美指在９６關口上

方運行，接下來仍需觀察各方的反應，美指或延續橫向寬幅波動。



＊離岸人民幣近期需求巨大，呈現一些避險屬性＊



而近期離岸ＣＮＨ呈現出避險貨幣的一些屬性，但馬來亞銀行最新觀點指出，離岸ＣＮＨ還

不是避險貨幣，一方面ＣＮＨ的體量還不夠大，還有干預威脅，中國在開放和深化資本市場、加

強金融監管和開放資本帳戶方面仍有大量工作要做。

不過，近期離岸人民幣需求巨大，周三（２３日）香港金管局提供的１００億元人民幣日間

回購協議流動性安排的額度幾乎被用盡。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒３３１３，較上個交易日升１７４點子，

止步三連貶，創１月２６日以來近一個月新高，上個交易日報６﹒３４８７。（ｊｔ）



