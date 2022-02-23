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即市新聞

23/02/2022 09:12

《投資智慧－鄧聲興》騰訊（００７００）或續受監管政策變化影響

　　《投資智慧》有傳聞稱，騰訊（００７００）旗下的重要電商業務「小鵝拼拼」即將關停，
其獨立Ａｐｐ已經在多個主流應用商店內下架，目前僅保留微信端的小程序提供商品購買服務。
「小鵝拼拼」從上線到即將關停，僅用了不到兩年時間。作為騰訊ＰＣＧ事業群的核心創新項目
之一，「小鵝拼拼」曾被騰訊內部寄予厚望。
　
　　「小鵝拼拼」的購物模式類似於拼多多，是一個依託於騰訊社交生態圈的多樣化場景和龐大
用戶團體，打通各個圈層消費者、多樣化購物場景的帶貨內容社區。２０２０年，騰訊建立起社
交電商平台「小鵝拼拼」，在微信端上線其微信小程序和微信公眾號；上線後的兩個月內，增加
了「群小店」功能；２０２１年初，「小鵝拼拼」在騰訊內部曾被ＣＯＯ點名表揚；２０２１年
５月，上線同名的獨立Ａｐｐ，並推出了「種草號」；６１８購物節後，「小鵝拼拼」嘗試從全
品類的綜合性電商平台向細分賽道轉型…不過，多端的功能和產品布局，並未取得預期效果。至
此，「小鵝拼拼」的社交電商之路，基本宣告失敗。
　
　　根據國家統計局公布數據，２０１６－２０２１年全國網上零售額從５﹒２萬億元增長至
１３﹒１萬億元，在大基數前提下，同比增幅仍保持在１０％以上。騰訊作為互聯網的一股重要
力量，對於內地電商事業的蓬勃發展，必定也想分一杯羹，但與阿里巴巴（０９９８８）、京東
（０９６１８）、拼多多等互聯網企業相比，騰訊多年來在電商業務的發展始終強差人意。回望
騰訊的電商之路不難發現，為了嘗試狙擊阿里的天貓和淘寶的擴張之路，騰訊推出過拍拍網、易
迅網、鵝享團、小店ＱＱ、騰訊惠聚等，但騰訊ＱＱ上億用戶的引流，也未能讓其電商業務實現
突破。回看２０２１年電商零售平台市場份額，市場佔比前五名分別為：淘寶佔比５１％、京東
佔比２０％、拼多多佔比１５％、抖音電商佔比５％、快手電商佔比４％，剩下不到５％的市場
份額由蘇寧易購、唯品會、得物等平台瓜分，騰訊電商榜上無名。未來，互相網巨頭之一的騰訊
是否還會探索電商之路，我們不得而知。
　
　　回顧２０２１年，主要互聯網公司的股價均大幅回調，主因是在多項監管政策下投資者擔心
政策風險。步入２０２２年，雖內地互聯網總體監管框架已基本建立，但監管變化仍有可能持續
影響上市公司在電商平台業務和金融科技等業務上的收益。投資者入市前仍需多加留意。
《意博資本亞洲有限公司執行合夥人　鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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