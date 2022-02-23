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即市新聞

23/02/2022 14:50

《樓市亮話－湯文亮》虎年樓市的三大憂慮

　　《樓市亮話》在２０２２年初的時候，地產界差不多一致認為今年樓市會上升，但一個月之
後的大年初一，如果再問同一班人，相信會有一半改口，就算唔話跌，都只會話樓市保持平穩，
半個月之後，到了驀然回首，那人卻在燈火闌珊處的時候，大多數人會話今年樓市不樂觀，大跌
就唔會，５至１０％就在所難免。

　　點解在個半月時間，咁多專家改變他們對樓市睇法，我覺得他們發覺樓市有三大憂慮，結果
會令樓價下跌。

　　首先是利息，美財長耶倫由去年中話美債會出現負利率，到今日美聯儲局竟然話在今年餘下
七次議息，每一次都有機會加息，再有委員強調，加息可能延續至明年上半年，如果每次議息都
加息，即使每次都是加０﹒２５％，到明年中就會加２﹒５％，對借錢買樓的人是一個沉重負擔
，相信會有不少人要賣樓渡過難關，買樓的人亦會相應地減少，在供應增加，需求減少之下，樓
價下跌是很正常，這個憂慮已經屬於後天下之憂而憂。

　　第二個憂慮是擔心有地產商沒有足夠防守力，降價賣樓而造成樓價大跌，唔經唔覺，新冠疫
情已經超過兩年，在這兩年內，地產商推盤步伐很慢，積聚了不少存貨，如果沒有疫情第五波，
今年將會出現一個龐大小陽春，現在小陽春沒有了，好彩的話就會有一個晚春，唔好彩就乜春都
冇，地產商降價亦情有可原，原來別人的憂慮就是自己的憂慮。

　　如果沒有疫情第五波，金管局容許做了按揭的人還息不還本計劃到四月就會終止，屆時那些
人本利歸還，負擔會大增，亦唔擔保有部分業主捱唔住要賣樓解財困，人多賣樓，樓價自然會下
跌，有老友叫我唔好擔心，船到橋頭自然直，我有些少不同意，正是時代進步，物業投資的憂慮
要睇前幾步。《紀惠集團副主席及行政總裁　湯文亮》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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