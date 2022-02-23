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23/02/2022 09:36

【新冠肺炎】田北辰：長痛不如短痛，建議封城九天

　　《經濟通通訊社２３日專訊》港府宣布，計劃下月進行３次全民檢測，全港市民按出生年份
分批進行合共三次核酸檢測。立法會議員田北辰接受彭博電視採訪時表示，應該在全市實施為期
９天的嚴格封鎖，以遏制迅速擴散的新冠疫情，而不是延長正在重創商業活動的社交疏離措施。
　　田北辰指，封鎖期內所有非必要活動都將暫停，並進行三次全民檢測。他表示：「長痛不如
短痛」，現在是時候一咬牙挺過去了。
　　田北辰表示，封鎖應該在３月１９－２８日期間進行，跨越兩個周末，這樣可以盡可能少給
企業造成損失，同時給香港時間去建立檢測和隔離能力。他補充指，在封鎖期間應給每人做兩次
檢測，在結束後做第三次。
　　田北辰建議，警方執行封鎖後，可以每天讓每戶一人出門一兩個小時採購食品和必需品，還
稱只強制檢測而不限制人們出行是「瘋狂的」。只有醫療、食品供應等必需服務行業的人員才能
上班。他續指，這是對香港每一個人的要求，每人都必須出力。
　　特首林鄭月娥已多次否認實施內地式封鎖的可能性，稱香港將進行大規模檢測，並可能考慮
本地化的居家令。林鄭月娥昨晚披露了相關計劃的細節，港府擬在３月份對全港７４０萬居民進
行三次檢測，並將社交疏離措施包括餐廳和家庭聚會限制延長至至少４月中旬。
　　不過，據知情人士透露，北京方面在會談中建議香港方面採取封控措施，指這種方式將更有
效地在更短的時間內遏制新增病例。（ｃｗ）

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