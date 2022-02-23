【預算案】陳茂波：預留６億元進行全面電子政府審計

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，為

推動政府運作進一步數碼化，已預留６億元，在未來三年進行一次全面的電子政府審計，檢視各

政府部門利用科技的進度，並通過科技及創新方案，協助部門提升公共服務的效率。（ａｃ）

