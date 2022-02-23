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23/02/2022 11:52

【預算案】陳茂波：增撥８５００萬元予知識產權署

　　《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，他表示，保
護知識產權，對香港發展知識型經濟，以及建設國際創新科技中心的方向相輔相成。特區政府會
強化香港的知識產權制度。在專利方面，政府會進一步推廣和發展香港的「原授專利」制度，會
在未來３個年度合共增撥約８５００萬元予知識產權署，以提升香港處理原授專利申請的實質審
查能力。商標方面，政府正全力推進在香港實施《商標國際註冊馬德里協定有關議定書》的籌備
工作，預計最早可於明年在香港實施國際商標註冊制度。版權方面，為配合數碼環境的發展，商
務及經濟發展局在去年底就更新香港的版權制度展開公眾諮詢，諮詢期今天結束。政府會審慎考
慮所收集到的意見，以在今年上半年向立法會提交修訂《版權條例》的條例草案。
　　知識產權署亦會積極與內地當局研究跨境知識產權保護的便利措施；優化其免費知識產權諮
詢服務和知識產權管理人員計劃（升級版）等培訓課程，並與律政司合作推廣知識產權調解和仲
裁服務。政府會與貿發局及其他持分者合作，通過不同渠道推廣香港的知識產權專業服務。
（ｓｌ）

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