【企業盈喜】現代中藥（０１６４３）料去年純利升最少２５％

《經濟通通訊社２３日專訊》現代中藥（０１６４３）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利較２０２０年度純利約６３６０萬元人民幣升不少於２５％，即至逾７９５０萬元人民
幣。
該集團指，純利增加主因補腎填精丸於去年度銷售增加，乃因大眾日益意識到透過補氣改善
個人健康及體魄的重要性。
該集團預期於３月下旬公布業績。（ｗｈ）
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