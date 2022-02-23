【企業盈喜】九毛九（０９９２２）料去年純利增最少１﹒６６倍

《經濟通通訊社２３日專訊》九毛九（０９９２２）公布，預期截至去年１２月３１日止年
度純利不少於３﹒３億元（人民幣。下同），較２０２０年度溢利１﹒２４億元大幅增長不低於
１﹒６６倍。
該集團指，純利增加主因收入不少於４１億元，增不低於５１％，因餐廳經營收入增長強勁
，受惠太二餐廳網絡由截至２０２０年１２月３１日的２３３間餐廳擴張至截至去年１２月３１
日的３５０間餐廳。（ｗｈ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話23/02/2022
【虛幣世界】中韓等國監控遊戲幣，主要加密貨幣輕微上揚
|香港要聞22/02/2022
【新冠肺炎】林鄭：3月全民強檢須做三次 按出生年份分批預約
|大行報告22/02/2022
匯控季績遜預期 大行仍唱好 高盛最牛睇68元
|中國故事22/02/2022
《神州經脈》中美高層對話 監管嚴打元宇宙 俄烏動盪震散A場
|財經熱話22/02/2022
俄烏局勢急轉直下恒指急挫 中資電訊股息優成避險佳選
|FOCUS22/02/2022
【FOCUS】普京出牌待接招 資本市場先震散
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰