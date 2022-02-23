【企業盈喜】九毛九（０９９２２）料去年純利增最少１﹒６６倍

《經濟通通訊社２３日專訊》九毛九（０９９２２）公布，預期截至去年１２月３１日止年

度純利不少於３﹒３億元（人民幣。下同），較２０２０年度溢利１﹒２４億元大幅增長不低於

１﹒６６倍。

該集團指，純利增加主因收入不少於４１億元，增不低於５１％，因餐廳經營收入增長強勁

，受惠太二餐廳網絡由截至２０２０年１２月３１日的２３３間餐廳擴張至截至去年１２月３１

日的３５０間餐廳。（ｗｈ）

