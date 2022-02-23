《國企紅籌》復星醫藥治療特發性肺纖維化新藥獲准臨床試驗

《經濟通通訊社２３日專訊》復星醫藥（０２１９６）（滬：６００１９６）公布，控股子
公司復星弘創（蘇州）醫藥科技收到國家藥品監督管理局關於同意其研製的新藥
ＯＲＩＮ１００１片用於特發性肺纖維化治療開展臨床試驗的批准。復星弘創擬於條件具備後於
內地開展該新藥的Ｉ期臨床試驗。
該集團指，目前全球尚未有與該新藥同靶點的藥品上市，而截至１月現階段針對該新藥累計
研發投入約１﹒８５億元人民幣。（ｗｈ）
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