【企業盈喜】新豐泰（０１７７１）料去年純利增最少１﹒３５倍

《經濟通通訊社２３日專訊》新豐泰集團（０１７７１）公布，預期截至去年１２月３１日

止年度純利不低於３﹒４１億元人民幣，較２０２０年度增長不低於１﹒３５倍。

該集團指，純利增長主因豪華汽車品牌強勁需求，利用區域和汽車品牌結構優勢，緊抓市場

發展契機，運營質量和效率持續提升；以及優化資源，出售非主營業務公司的少數股權錄得一次

性收益。

該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）

