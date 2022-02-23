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23/02/2022 08:39

【企業盈警】奧邦建築（０１６１５）料去年虧損減最少四分三

　　《經濟通通訊社２３日專訊》奧邦建築（０１６１５）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度虧損將減少不少於四分之三。
　　該集團指，虧損大幅減少主因隨著多個正在進行的建築項目恢復進度，收入大幅增加；因實
施成本節約措施，行政開支有所減少，以及由於追回相應債務，逾期應收款項撥備有所減少。
　　該集團預期於３月公布業績。（ｗｈ）

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