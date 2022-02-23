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23/02/2022 13:28

【預算案】陳茂波：本港正處抗疫路上最困難時刻，面對巨大挑戰

　　《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》，在結語中，
他提及，香港正處於抗疫路上最困難的時刻，正面對巨大挑戰。不過，香港也有著強大的力量和
支援，只要團結一致，堅定意志、堅強信心、堅決行動，一定能戰勝疫情，困難必然過去。
　　他指出，穩控疫情之後，緊接而來的是推動經濟恢復和中長期加速發展。就此，必須立足大
局，看清長期趨勢、把握經濟規律、緊抓重點、謀劃長遠，不要被短期的波動所左右。同時，面
對百年未見的國際大變局和複雜的外圍環境，必須有底線思維，做好部署，防範風險，以鞏固發
展路徑和成果。
　　他表示，回歸以來香港經歷幾許風雨，經濟金融大致保持穩定，但過程中折射出不少值得深
思的問題，其中經濟發展不平衡、供青年人發揮所長的機會不足、經濟成果分配有待改善等，日
後都需要逐步解決。這些問題長遠關係到香港社會的和諧穩定，但沒有一蹴而就的解決辦法，全
社會須同心合力破解。
　　他稱，今年是香港回歸祖國二十五周年，標誌著香港發展的歷史新起點。實施香港國安法、
完善選舉制度，讓香港重回聚焦發展的軌道，開啟一個良政善治的新里程，一個值得期待的新發
展階段。祖國一直是香港的依靠，香港在發展過程中經歷高高低低，國家都是香港堅實的後盾和
支持，造就香港的成功故事。
　　他表示，在中華民族偉大復興這個大局中，香港有獨特而無可替代的角色。國家持續穩步向
前發展，「一國兩制」下的香港，前景亮麗；「中國夢裏有我們的香港夢。讓我們攜手同心，以
勇氣、智慧、信心和行動，共同建設我們美好的家園」。（ｂｎ）

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