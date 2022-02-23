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即市新聞

23/02/2022 17:48

【預算迴響】致同：推大規模紓困措施，仍欠周全長遠經濟發展藍圖

　　《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波今天宣讀了香港政府２０２２－２３年度財
政預算案，提出一系列逆周期措施，致同（香港）會計師事務所稅務合夥人陳錦榮表示，雖然政
府宣布了一些即時紓困措施，例如再次推行消費券計劃，支援經營困難的企業及弱勢社群，但這
些措施只是杯水車薪。敦促政府實施更周全的策略以創造就業機會及推動經濟增長。

＊促改善稅制＊

　　他指出，長遠而言，政府亦應改善稅制，以及開辟新的稅收來源以應對人口老化的情況。香
港同時亦需要周詳的長遠規劃藍圖，讓香港能夠在競爭日益激烈的全球大環境中蓬勃發展。戰略
性人才投資是在科技和數碼化時代取得成功的關鍵。
　　他續指，鑑於疫情持久未散，防疫措施需要繼續執行，依賴旅客的行業在短期內應會仍然受
壓，整體經濟活動也需時日才能回復至疫情蔓延前的水平。故此，除了短期的紓困措施，亦有迫
切需要創造就業機會，以及幫助受疫情打擊的企業轉型及適應新常態，亦呼籲政府加倍努力吸引
資金、企業和專才來港，加大力度為香港經濟增添活力。

＊樂見政府恰當分配資源推動新增長＊

　　他提及，創新及科技是促進社會發展的關鍵，可以令經濟多元化及增強香港的競爭力。樂見
政府恰當分配資源，用以推動新增長及加快經濟多元化，有助提升香港抵禦外圍環境衝擊的能力
，並促進可持續增長。希望見到更周全的策略以發展香港的創新及科技。（ｂｎ）
　

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