【企業盈警】安寧控股（１２８）料去年盈轉虧蝕１９００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》安寧控股（００１２８）預期，截至去年１２月底止年度，錄
得虧損約１９００萬元，２０２０年同期錄得純利１１９０萬元。盈轉虧主要由於集團去年第四
季錄得來自私募股本未變現公允值淨虧損約９５０萬元，去年全年已變現及未變現淨收益回報約
為１１１０萬元。（ｈｙ）
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