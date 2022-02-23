【企業盈警】安寧控股（１２８）料去年盈轉虧蝕１９００萬元

《經濟通通訊社２３日專訊》安寧控股（００１２８）預期，截至去年１２月底止年度，錄

得虧損約１９００萬元，２０２０年同期錄得純利１１９０萬元。盈轉虧主要由於集團去年第四

季錄得來自私募股本未變現公允值淨虧損約９５０萬元，去年全年已變現及未變現淨收益回報約

為１１１０萬元。（ｈｙ）

