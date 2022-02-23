【預算案】三度被問會否選特首，陳茂波：集中精神抗疫

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波今日在記者會上三度被問到會否參選特首，

陳茂波僅稱，這是今屆政府最後一份預算案，總結過去５年的工作、體會和觀察，過去一段時間

，因近月景況與預算案諮詢時已不同，需要重新部署，相當費勁，目前集中精力做好預算案及抗

疫工作。

陳茂波在記者會期間，一度轉身離開，記者會暫停數分鐘。他其後解釋，向立法會宣讀預算

案後，在記者會召開前飲得太多水，因此表示不好意思及對不起。（ｃｌ）

