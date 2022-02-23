【預算迴響】銀行公會：預算案覆蓋範圍廣泛全面，業界將繼續配合

《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。銀行公會主

席禤惠儀表示，預算案覆蓋的範圍廣泛和全面，一方面聚焦疫情下對經濟和各行各業的支援，特

別是延長「中小企融資擔保計劃」，扶助企業和市民渡過目前難關，並為疫後經濟復甦打好基礎

。業界將繼續配合和支持相關計劃，以紓緩企業的短期周轉壓力。

她指出，另一方面，財政司司長推出的多項前瞻性措施，將有助進一步深化香港在粵港澳大

灣區的角色，鞏固國際金融中心地位。銀行公會歡迎政府探討優化跨境理財通計劃，相信有助解

決銀行業目前在執行跨境理財通時遇到的局限，加快內地和香港銀行業互聯互通和財富管理業務

的發展。

她續指，綠色和可持續金融及金融科技將會是銀行業未來發展的大趨勢。政府計劃推出的多

項措施，包括增加發行綠色債券、跨境金融科技項目於內地和香港同步測試等，將進一步擴闊香

港銀行業的業務機遇，促進行業長遠發展。

她提及，很高興政府為金融業推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」和「金融科技從業員

培訓資助先導計劃」，相信能豐富本地人才庫，提升銀行從業員的專業技能，滿足銀行業未來的

發展需求。（ｂｎ）

