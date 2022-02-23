  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

23/02/2022 18:32

【預算迴響】銀行公會：預算案覆蓋範圍廣泛全面，業界將繼續配合

　　《經濟通通訊社２３日專訊》財政司司長陳茂波公布最新一份《財政預算案》。銀行公會主
席禤惠儀表示，預算案覆蓋的範圍廣泛和全面，一方面聚焦疫情下對經濟和各行各業的支援，特
別是延長「中小企融資擔保計劃」，扶助企業和市民渡過目前難關，並為疫後經濟復甦打好基礎
。業界將繼續配合和支持相關計劃，以紓緩企業的短期周轉壓力。
　　她指出，另一方面，財政司司長推出的多項前瞻性措施，將有助進一步深化香港在粵港澳大
灣區的角色，鞏固國際金融中心地位。銀行公會歡迎政府探討優化跨境理財通計劃，相信有助解
決銀行業目前在執行跨境理財通時遇到的局限，加快內地和香港銀行業互聯互通和財富管理業務
的發展。
　　她續指，綠色和可持續金融及金融科技將會是銀行業未來發展的大趨勢。政府計劃推出的多
項措施，包括增加發行綠色債券、跨境金融科技項目於內地和香港同步測試等，將進一步擴闊香
港銀行業的業務機遇，促進行業長遠發展。
　　她提及，很高興政府為金融業推出「綠色和可持續金融培訓先導計劃」和「金融科技從業員
培訓資助先導計劃」，相信能豐富本地人才庫，提升銀行從業員的專業技能，滿足銀行業未來的
發展需求。（ｂｎ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事23/02/2022
《神州經脈》人行加碼放水　A場興奮成交返萬億　人幣創近四年高
財經熱話23/02/2022
【預算案】一文看清預算案重點　派萬元消費券逾540億支援抗疫
財經熱話23/02/2022
銀娛虧轉盈兼派特息股價造好　聯想未獲大行祝福績後下挫
財經熱話23/02/2022
【預算迴響】經絡：放寬高成數按揭上限　料促進換樓及樓市交投
FOCUS23/02/2022
【FOCUS】逆周期措施擴至1700億　基層卻難「貧者多助」
財經熱話23/02/2022
【銅鋁走高】俄烏局勢升溫　資金轉追資源股？銅、鋁股如何部署？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金