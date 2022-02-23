《出旗制勝－麥穎儀》內地監管憂慮降溫，美團走勢大逆轉

《出旗制勝》儘管市場仍然充斥不明朗因素。港股今早（２３日）反彈高開近１００點，科

指則升逾１％，市場聚焦關注科技股發展走勢，其中美團（０３６９０）暫時為貢獻恒指及科指

點數最多個股，帶領大市高開高走。

發改委上周發文提及引導外賣平台下調餐飲業商戶服務費標準，市場憂慮消息或會影響平台

經濟，美團上周五（１８日）股價應聲急瀉逾一成半。內地官媒周三釐清對外賣行業引導並非「

命令」，下調服務費或會影響平台經濟的估值邏輯，但並不意味著平台企業前景堪憂。或受消息

帶動，美團周三走勢隨即逆轉，三連跌後轉飆升逾７％，高見１８４﹒５元。從市場資金流向來

看，截至本周二，北水連續兩日淨買入美團，周一（２１日）單日淨流入金額更超過３２億，而

輪場資金可見投資者普遍部署反彈，樂觀情緒資金流比例更達至九成。如投資者想短線部署好倉

，或可留意美團購２４５１８，行使價２３０元，實際槓桿５﹒２倍，引伸波幅５９﹒２％，換

股比率１００兌１，２０２２年０７月０４日到期。如看淡，或可留意美團沽２６５８０，行使

價１６０元，實際槓桿２﹒４倍，引伸波幅６４﹒１％，換股比率１００兌１，２０２２年０９

月２９日到期。

另外，近日內地監管互聯網行業憂慮再起，周二（２２日）亦有消息傳內地或將要求機構對

阿里巴巴（０９９８８）有份持股的螞蟻集團相關業務排查，但見投資者或開始逐漸消化相關消

息。科技股周三暫見反彈，阿里股價靠穩造好，暫升逾１％，加上踏入業績高峰期，阿里巴巴將

於本周四（２４日）公布業績。投資者如看好其業績公布結果，或可留意阿里購２３８５５，行

使價１１５﹒２元，實際槓桿４﹒８倍，引伸波幅５６﹒８％，換股比率１００兌１，２０２２

年０６月０６日到期。投資者如看淡，或可留意阿里沽１８０２５，行使價９８﹒８８元，實際

槓桿３﹒９倍，引伸波幅５７﹒９％，換股比率５０兌１，２０２２年０６月２９日到期。《花

旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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應了解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市文件內全部詳情。

