《運籌帷幄－梁業豪》科指期貨好倉暫只宜即市小注持有

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

偏淡和顯著向淡。昨天（２３日）本欄講解過科技指數的最新形勢，今天（２４日）我們看看科

指期貨有否轉好的勢頭。本周二（２２日）價位曾低見５１７１，再創歷史新低（自期貨合約面

世起計）。陰陽燭日線圖上呈現類似（上日身軀不夠長）「破腳穿頭」利好轉向形態，顯示價位

的跌勢已暫告一個段落。況且，本周二錄得的「十字星」獲得持續增加的成交量配合，證明好友

大戶曾於５１７１前大舉反攻。

「一浪低於一浪」的局勢仍在發展中，反彈阻力先看５６７４，再看５７５１。只有於

５７５１關口被升越後，我們方可假設大型反彈浪已經正式展開。圖上五個主要技術分析均尚屬

利淡，局勢確實仍於淡友大戶掌握之中；好友即使有意反攻，亦只宜小注嘗試。換言之，即市投

機者可候低小注造好圖利，過市倉則暫時不宜考慮，因持有的風險仍高。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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