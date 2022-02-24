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即市新聞

24/02/2022 08:16

百威亞太年度多賺８４﹒８％，第四季飈６﹒６倍，息３﹒０２美仙

　　《經濟通通訊社２４日專訊》百威亞太（０１８７６）公布截至去年底止年度業績，期內股
東應佔盈利９﹒５億元（美元．下同）增長８４﹒８％，每股盈利７﹒１９仙，末期息增加
６﹒７％至３﹒０２仙。該公司期內收入６７﹒８８億元上升２１﹒５％，毛利３６﹒５７億元
增加２５﹒８％。
　　百威亞太截至去年底止第四季股東應佔盈利９９００萬元上升６﹒６倍。
　　百威亞太分析，年度商業策略及靈活高效的團隊和合作夥伴，為業務帶來持續的強勁增長，
並轉化為穩健的財務業績。儘管受ＣＯＶＩＤ限制持續影響，集團收入和淨收入仍實現雙位數增
長，市場份額亦大幅增加。百威年度總銷量約８７﹒８８億公升，按內在增長計上升８﹒３％，
而第四度總銷量約１６﹒１４億公升，上升８﹒６％。
　　該公司公布，今年目標是通過高端化和業務擴張引領及發展品類，數字化轉型仍然是加快現
有業務增長及發掘新業務機遇的關鍵。
　　中國市場方面，該公司預期中國的中產階級家庭數目很可能於２０３０年前增加四倍，達到
美國中產階級家庭數目的兩倍，估計業務仍有龐大增長空間。隨著新的消費趨勢和高端飲酒場合
不斷興起，公司將通過本地品牌創新和百威集團旗下５００多個國際品牌提供差異化的飲酒體驗
。（ｍｈ）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告



　

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