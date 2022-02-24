【俄烏開戰】消息指俄國已經開火，恒指跌６６２點穿兩萬三關

《經濟通通訊社２４日專訊》俄烏緊張局勢再度升溫，拖累全球多個股市下跌。恒指低開

３９２點報２３２６８，之後跌勢擴大，現報２２９９７，跌６６２點或跌２﹒８０％，失守兩

萬三關口。

烏克蘭首都基輔現場消息指，當地傳出爆炸聲，北約官員指俄軍開始入侵烏克蘭。

俄羅斯總統普京周四發表電視講話，授權進入當地的「維和部隊」採取特別軍事行動，並指

俄方分析認為，與烏克蘭軍隊的衝突已不可避免。

當日較早前，烏克蘭總統澤連斯基表示試圖與普京對話，但未獲回應。澤連斯基隨後發表電

視演講，向俄羅斯人民表示烏克蘭希望和平。據俄新社報導稱，俄羅斯總統普京授權在頓巴斯地

區進行特別軍事行動。

藍籌股方面，今天收市後公布業績的阿里巴巴（０９９８８）低開４％，現價跌６﹒４９％

，報１０５﹒１元，該股成交約２８２５萬股，涉資３０﹒１８億元，盤中高見１０８﹒４元，

最低見１０５元，創Ｈ股上市新低；同系的阿里健康（００２４１）更跌６﹒６３％，報

５﹒０７元。同樣於今天公布業績的網易（０９９９９）及港交所（００３８８）亦跌逾４％。

恒生指數主板成交６８７﹒８６億元。國企指數報８０７４，跌２４２點或跌２﹒９２％。

恒生科技指數報５１１７，跌１８１點或跌３﹒４３％。

即月期指新報２３０２７，跌６４４點，高水２９點。即月國指期貨報８０８４，跌２３４

點，高水１０點。即月科指期貨新報５１２６，跌１７４點，高水８點。

上證綜合指數報３４５８，跌３０點或跌０﹒８７％，成交２６５８﹒０１億元人民幣。

深證成份指數報１３３７９，跌１７０點或跌１﹒２６％，成交１６２５﹒１９億元人民幣

。



首十隻表現較差藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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阿里健康（００２４１） ５﹒０７元 跌６﹒６３％

阿里（０９９８８） １０５﹒１元 跌６﹒４９％

金沙（０１９２８） ２１﹒６元 跌５﹒４７％

碧桂園服務（０６０９８） ４７﹒７５元 跌５﹒３５％

李寧（０２３３１） ７３﹒９５元 跌４﹒７％

吉利（００１７５） １５﹒１８元 跌４﹒６５％

安踏（０２０２０） １１６﹒５元 跌４﹒５１％

京東集團（０９６１８） ２７２﹒４元 跌４﹒４２％

網易（０９９９９） １４０﹒７元 跌４﹒３５％

港交所（００３８８） ３９９﹒６元 跌４﹒２２％

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（ｅｒ）

