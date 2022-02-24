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即市新聞

24/02/2022 15:22

俄烏戰爭現傷死報告，恒指跌幅擴大至８４７點報２２８１２

　　《經濟通通訊社２４日專訊》俄羅斯宣布與烏克蘭開戰，最新消息指，俄羅斯砲擊至少造成
７人死亡，９人受傷。港股跌勢加劇。現時，恒生指數報２２８１２，跌８４７點或跌
３﹒５８％，主板成交１４９２﹒８６億元。國企指數報７９９８，跌３１８點或跌３﹒８３％
。恒生科技指數報５０４９，跌２４９點或跌４﹒７１％。
　　金沙（０１９２８）現價跌７﹒２２％，報２１﹒２元，該股成交約３１４５萬股，涉資
６﹒７８億元，盤中高見２２﹒６５元，最低見２０﹒９元，暫為表現最差藍籌；阿里健康
（００２４１）跌６﹒６３％，報５﹒０７元；阿里（０９９８８）跌６﹒４９％，報
１０５﹒１元；港交所（００３８８）跌５﹒７５％，報３９３﹒２元。
　　俄羅斯總統普京今日較早時間發表電視演說，稱決定在烏東頓巴斯地區進行特別軍事行動，
烏克蘭總統澤連斯基宣布全國戒嚴，全境將進入戰爭狀態。烏克蘭指控俄軍開始炮轟平民城市，
俄國防部否認有對烏克蘭城市發射導彈或火炮，但承認正使用精確制導武器摧毁烏克蘭的軍事設
施和航空部隊。據報俄羅斯軍隊已經登陸敖德薩，並有士兵越境進入烏克蘭城市哈爾科夫。
　　即月期指新報２２８０４，跌８６７點，低水８點。即月國指期貨報７９９７，跌３２１點
，低水１點。即月科指期貨新報５０５１，跌２４９點，高水１點。
　　上證綜合指數報３４２９，跌５９點或跌１﹒７０％，成交５６９７﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１３２５２，跌２９７點或跌２﹒２０％，成交３４００﹒０７億元人民幣

　
　　　　　　　　　　首十隻表現較差藍籌股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　金沙（０１９２８）　　　　　２１﹒２元　跌７﹒２２％
　　阿里健康（００２４１）　　　５﹒０７元　跌６﹒６３％
　　阿里（０９９８８）　　　　１０５﹒１元　跌６﹒４９％
　　碧桂園服務（０６０９８）　　４７﹒５元　跌５﹒８５％
　　港交所（００３８８）　　　３９３﹒２元　跌５﹒７５％
　　吉利（００１７５）　　　　１５﹒０２元　跌５﹒６５％
　　中生製藥（０１１７７）　　　　５﹒２元　跌５﹒２８％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　　２３１元　跌５﹒０９％
　　京東集團（０９６１８）　　２７０﹒６元　跌５﹒０５％
　　信義光能（００９６８）　　１３﹒５６元　跌５﹒０４％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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