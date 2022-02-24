俄烏戰爭現傷死報告，恒指跌幅擴大至８４７點報２２８１２

《經濟通通訊社２４日專訊》俄羅斯宣布與烏克蘭開戰，最新消息指，俄羅斯砲擊至少造成

７人死亡，９人受傷。港股跌勢加劇。現時，恒生指數報２２８１２，跌８４７點或跌

３﹒５８％，主板成交１４９２﹒８６億元。國企指數報７９９８，跌３１８點或跌３﹒８３％

。恒生科技指數報５０４９，跌２４９點或跌４﹒７１％。

金沙（０１９２８）現價跌７﹒２２％，報２１﹒２元，該股成交約３１４５萬股，涉資

６﹒７８億元，盤中高見２２﹒６５元，最低見２０﹒９元，暫為表現最差藍籌；阿里健康

（００２４１）跌６﹒６３％，報５﹒０７元；阿里（０９９８８）跌６﹒４９％，報

１０５﹒１元；港交所（００３８８）跌５﹒７５％，報３９３﹒２元。

俄羅斯總統普京今日較早時間發表電視演說，稱決定在烏東頓巴斯地區進行特別軍事行動，

烏克蘭總統澤連斯基宣布全國戒嚴，全境將進入戰爭狀態。烏克蘭指控俄軍開始炮轟平民城市，

俄國防部否認有對烏克蘭城市發射導彈或火炮，但承認正使用精確制導武器摧毁烏克蘭的軍事設

施和航空部隊。據報俄羅斯軍隊已經登陸敖德薩，並有士兵越境進入烏克蘭城市哈爾科夫。

即月期指新報２２８０４，跌８６７點，低水８點。即月國指期貨報７９９７，跌３２１點

，低水１點。即月科指期貨新報５０５１，跌２４９點，高水１點。

上證綜合指數報３４２９，跌５９點或跌１﹒７０％，成交５６９７﹒９４億元人民幣。

深證成份指數報１３２５２，跌２９７點或跌２﹒２０％，成交３４００﹒０７億元人民幣

。



首十隻表現較差藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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金沙（０１９２８） ２１﹒２元 跌７﹒２２％

阿里健康（００２４１） ５﹒０７元 跌６﹒６３％

阿里（０９９８８） １０５﹒１元 跌６﹒４９％

碧桂園服務（０６０９８） ４７﹒５元 跌５﹒８５％

港交所（００３８８） ３９３﹒２元 跌５﹒７５％

吉利（００１７５） １５﹒０２元 跌５﹒６５％

中生製藥（０１１７７） ５﹒２元 跌５﹒２８％

比亞迪（０１２１１） ２３１元 跌５﹒０９％

京東集團（０９６１８） ２７０﹒６元 跌５﹒０５％

信義光能（００９６８） １３﹒５６元 跌５﹒０４％

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（ｅｒ）

