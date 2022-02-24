《專家之言－黃德几》政策促進內需，永達汽車有望受惠

《專家之言》中央為穩定經濟增長，鼓勵促進內需。商務部早前表示，汽車、家電、家具和

餐飲是消費的「四大金剛」，是消費的「頂梁柱」；在深化汽車流通領域改革上，加快汽重由購

買管理向使用管理轉變，並提出擴大二手車流通，以及促進新能源汽車消費等。工信部早前公布

，２０２１年內地汽車產銷分別完成２６０８﹒２萬輛和２６２７﹒５萬輛，按年分別增加

３﹒４％和３﹒８％，結束了連續三年的下降趨勢。



＊料去年淨利潤增逾五成，持續加強４Ｓ店管道置換收購＊



４Ｓ汽車經銷商的永達汽車（０３６６９），為兩大德國汽車品牌──寶馬ＢＭＷ和保時捷

Ｐｏｒｓｃｈｅ在內地最大汽車代理。集團早前發布盈喜，預期截至２０２１年１２月３１日止

年度股東應佔合併淨利潤，按年將錄得不少於５０％的增長。淨利潤預期增長，主要由於新車銷

量提升，毛利率有所改善；售後服務收入較快增長；以及二手車業務快速發展。

集團持續加強４Ｓ店管道的置換和收購，實現存量市場業務持續快速增長，去年上半年新舊

比達到２８﹒５８％。去年１１月，根據已簽訂的股權轉讓協議，集團完成收購賣方所持有的位

於江蘇省內的兩家寶馬４Ｓ經銷店和兩家雷克薩斯４Ｓ經銷店的１００％股權，轉讓總價為

８﹒３３億元（人民幣．下同）。透過是次收購，將加強集團的豪華品牌組合，實現公司拓展其

在全國區域的４Ｓ經銷店網點和網絡覆蓋，並進一步提升公司向客戶提供汽車銷售和售後服務等

「一站式」全方位汽車相關服務的能力。



＊去年首九個月純利增近八成，踏入新一年連番回購＊



去年首九個月，集團的綜合收入６００﹒６７億元，按年增加２５﹒２％，純利增加

７８﹒４％至１８﹒０２億元。期內，乘用車銷售收入上升２１﹒８％至４８９﹒２３億元，乘

用車銷量增加１８﹒５％至１６﹒７萬輛。售後服務收入８４﹒１４億元，按年增加２５﹒５％

；金融和保險代理服務收入上升１６﹒５％至９﹒５億元。期內，平均存貨周轉天數２２﹒７日

，按年減少１０﹒８日。單計去年第三季度，集團收入１８９﹒４２億元，按年下跌４％，惟純

利增加３１﹒４％至６﹒３１億元。

踏入２０２２年，集團連番回購，其中最近１月１２日購回５０萬股股份，最高及最低價分

別為每股９﹒５元（港元．下同）和９﹒１１元，總購買價約為４６６﹒４萬元。走勢上，１月

１０日跌至８﹒７２元止跌回升，目前失守各主要平均線，ＳＴＣ％Ｋ線續走低於％Ｄ線，

ＭＡＣＤ牛轉熊差距，宜候低９﹒５元以下吸納，反彈阻力１１﹒３元，不跌穿８﹒７２元可續

持有。《金利豐證券研究部執行董事 黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述股份）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

