《盤後部署》俄烏兩國正式開戰，港股短期料下試２２５００點水平

《經濟通通訊社２４日專訊》俄羅斯總統普京宣布，俄軍將對烏克蘭開戰。另一邊廂，美國

總統拜登將稍後發表全國講話，向俄羅斯實施進一步制裁。俄烏局勢愈演愈烈，環球股市全面受

挫。港股低開３９２點報２３２６８，之後跌勢擴大，半日收市已跌穿兩萬三關口，午後走勢仍

無好轉，更一度跌逾８００點。

科技股捱沽，即將公布業績的阿里巴巴（０９９８８）低開４％，半日更插逾６％，盤中低

見１０３﹒６元，創下Ｈ股上市以來新低，全日跌６﹒６７％，報１０４﹒９元，為表現最差藍

籌；美團（０３６９０）跌３﹒６２％，報１７０﹒２元；騰訊（００７００）亦跌３﹒８７％

，收報４２７﹒８元。ＡＴＭ三隻重磅科技藍籌股，合共為恒指拖累逾２２０點。

濠賭股亦受沽壓，金沙（０１９２８）午後跌幅擴大，全日跌６﹒１３％，報２１﹒４５元

；上日公布業績轉虧為盈的銀娛（０００２７）今天都回調，收市跌１﹒７９％，報４６﹒６５

元；新濠（００２００）、澳博（００８８０）跌逾４％；美高梅（０２２８２）及永利澳門

（０１１２８）就挫逾近６％。

石油股方面，國際油價大漲，布蘭特期油更一度突破１００美元。中石油（００８５７）高

開近１％，隨住俄羅斯宣布與烏克蘭開戰，消息刺激股價午後一度升逾３％，收市升３﹒４％，

報４﹒２６元；中海油（００８８３）升１％、中石化（００３８６）就微跌近１％。此外，去

年度多賺近八成五的百威亞太（０１８７６）收市升４﹒８１％，報２３﹒９５元，為全日表現

最好藍籌。

全日６２隻恒指成份股當中，只有５隻股票高收。恒指低開低收，報２２９０１，跌７５８

點或跌３﹒２１％，主板成交１７３３﹒９２億元。國企指數報８０３０，跌２８６點或跌

３﹒４４％。恒生科技指數報５０６９，跌２２９點或跌４﹒３３％。

Ａ股受挫。上證綜合指數報３４２９，跌５９點或跌１﹒７０％，成交５６９７﹒９４億元

人民幣。深證成份指數報１３２５２，跌２９７點或跌２﹒２０％，成交３４００﹒０７億元人

民幣。



＊中石油有望炒至４﹒４元＊



大市方面，全日錄得４４億資金淨流出，開市早段已未能收復去年底最後一輪跌浪的反彈浪

頂２３５００點，目前１０天線及２０天線進一步下行，保力加通道及ＭＡＣＤ熊差距擴散，９

天ＲＳＩ已跌到２７。烏俄局勢急劇惡化，市場充斥不安情緒，影響交投氣氛，若兩國問題仍無

轉機，恒指短期走勢不容樂觀，且有機會下試２０２０年５月的低位２２５００點。

個股方面，石油股普升，三桶油當中以中石油走勢較強。根據《經濟通ＨＶ２報價系統》，

是日整體主動買沽比率為５９：４１，大戶主動買沽比率更去到６９：３１，深受大戶追捧，相

信與地緣政治因素有很大關係。日線圖看，中石油股價繼續企穩在各條主要平均線之上，

ＭＡＣＤ熊差距亦開始收窄，目前９天ＲＳＩ為６８，短期有力繼續炒上，初步目標為２０１９

年２月中旬至４月中旬的三底頸線４﹒４元水平。

此外，中石化走勢較弱，是日大戶主動買沽比率只有４０：６０，更有７１７３萬資金淨流

出，已連續三天錄得資金淨流出。股價連續數天下跌，未能突破２０天線，ＭＡＣＤ熊差距擴闊

，萬一失守今年１月至２月中的雙底頸線３﹒９７元，可能繼續下行。（ｅｒ）

