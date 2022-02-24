【俄烏局勢】烏克蘭頒緊急狀態令，國防部全民徵兵迎戰俄軍

《經濟通通訊社２４日專訊》俄烏局勢持續緊張，烏東地區的炮擊聲在周三加劇，烏克蘭國
會同日以大比數授權總統澤連斯基，由今日起在全國實施緊急狀態３０天。烏國防部下達強制徵
兵令，１６至６０歲預備役軍人待命，準備迎戰俄軍。
緊急狀態令授權總統以國家安全和公眾秩序為由，限制國民行動自由、禁止集會示威、取締
政黨和組織等。緊急狀態令視情況可再延長３０天。烏國政府同時要求在俄羅斯的公民立即離開
。（ｊｆ）
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