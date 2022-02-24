【俄烏開戰】普京授權俄軍在烏東採取行動，指俄烏衝突不可避免

《經濟通通訊社２４日專訊》烏克蘭東部緊張局勢再次升級，俄羅斯總統普京周四發表電視
《經濟通通訊社２４日專訊》烏克蘭東部緊張局勢再次升級，俄羅斯總統普京周四發表電視
講話，授權進入當地的「維和部隊」採取特別軍事行動，並指俄方分析認為，與烏克蘭軍隊的衝
突已不可避免。
當日較早前，烏克蘭總統澤連斯基表示試圖與普京對話，但未獲回應。澤連斯基隨後發表電
視演講，向俄羅斯人民表示烏克蘭希望和平。（ｊｆ）
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