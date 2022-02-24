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24/02/2022 11:43

【俄烏局勢】華府提前警告俄軍數小時內入侵，俄尚未回應基輔爆炸

　　《經濟通通訊社２４日專訊》在烏克蘭首都基輔傳出爆炸聲前，美媒周三引述華府情報官員
指，拜登總統已通知烏國總統澤連斯基，俄羅斯正準備在４８小時內全面入侵烏克蘭。美國國務
卿布林肯更在美東時間周三晚表示，俄軍可能在數小時內入侵。
　　值得留意的是，普京周四簽署命令，只授權俄軍在烏克蘭東部採取新的軍事行動，並未宣布
會對基輔發動攻擊。外間正密切注意克里姆林宮對基輔發生爆炸的回應，以及是否會對烏克蘭正
式宣戰。（ｊｆ）

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