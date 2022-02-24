【俄烏開戰】聯合國安理會召開緊急會議，秘書長要求普京停止進攻

《經濟通通訊社２４日專訊》聯合國安理會就俄烏開戰舉行緊急會議，聯合國秘書長古特雷
斯呼籲俄總統普京立即停止進攻烏克蘭。烏克蘭駐聯合國代表要求安理會制止戰爭，並要求身為
安理會輪值主席的俄羅斯，立即停止轟炸烏克蘭城市，並停止派俄軍入侵烏國。（ｊｆ）
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