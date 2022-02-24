【俄烏開戰】基輔爆逃難潮，盧卡申科建議俄烏在明斯克會談

《經濟通通訊社２４日專訊》烏克蘭首都基輔爆走難潮，大批市民乘坐各類交通工具逃離，
高速公路塞滿車輛。當地防空警報不斷，無法離開的市民紛紛躲入防空洞，超市物資被搶購。五
角大樓早前有預測，俄軍全面侵烏，將出現多達５００萬難民。
未經證實的消息指，俄軍傘兵已經佔據基輔國際機場。而烏國早前指白羅斯軍隊協助俄軍發
動攻擊，白羅斯總統盧卡申科否認。他同時提議俄烏雙方在明斯克舉行會談。（ｊｆ）
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