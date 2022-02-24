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24/02/2022 18:49

【俄烏開戰】澤連斯基發表講話，宣布烏克蘭與俄羅斯斷交

　　《經濟通通訊社２４日專訊》烏克蘭總統澤連斯基發表視像講話，宣布與俄羅斯斷交，又稱
已與美國總統拜登通話。他表示會向所有決心捍衛國土的烏克蘭人提供武器，準備與俄軍打城市
巷戰。北約成員國已就聯合行動展開磋商。歐盟也在商討對俄實施新的制裁。（ｊｆ）

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