【俄烏開戰】澤連斯基發表講話，宣布烏克蘭與俄羅斯斷交

《經濟通通訊社２４日專訊》烏克蘭總統澤連斯基發表視像講話，宣布與俄羅斯斷交，又稱

已與美國總統拜登通話。他表示會向所有決心捍衛國土的烏克蘭人提供武器，準備與俄軍打城市

巷戰。北約成員國已就聯合行動展開磋商。歐盟也在商討對俄實施新的制裁。（ｊｆ）

