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即市新聞

24/02/2022 18:04

《台股攻略－黃振宇》烏俄戰事影響，台股現恐慌性拋售

　　《台股攻略》俄羅斯將對烏克蘭採取特殊軍事行動，引發市場恐慌性拋售，環球股市大跌，
台股今日（２４日）開市亦應聲跳水，電子、金融及傳統板塊紛紛急挫，接近１９００隻股份下
跌，加權指數一度跌至１７５６１點，最終收１７５９５點，跌４６１點，成交金額增加至
４３３６﹒８６億元（新台幣．下同）。
　　電子權值股的台積電大跌３﹒３６％，以低位６０４元收市，市值降至１５﹒６６兆元，單
日蒸發５４４５億元；聯發科、聯電、國巨及瑞昱等跌３％至５％，鴻海、台達電及日月光投控
等電子權值股，午盤後跌幅擴大，均跌超過２％。金融及傳統產業板塊亦無力撐市，午後沽壓湧
現，中信金及高雄金跌超過３％，三商壽、開發金、上海商銀、聯邦銀、新光金及群益證均跌超
過２％。其他傳統產業指標股的中鋼跌２﹒２％，中鴻跌４﹒７％，統一及和泰車均跌１﹒８％
，南亞跌１﹒７％。航運股方面，航空股的華航及長榮航分別跌７﹒８％及７％，貨櫃三雄的陽
明、長榮及萬海均跌２％至４％。散裝航運的中櫃漲停，志信亦逆市升６％。印刷電路板生產商
的欣興繼合併旭德後，在法說會亦釋出樂觀展望，公司的客戶預約訂單已排到２０２７至
２０３０年，消息刺激股價收２４３元，升１％。烏克蘭與俄羅斯戰事一觸即發，美國半導體大
廠的美光（Ｍｉｃｒｏｎ）執行長梅羅塔（Ｓａｎｊａｙ　Ｍｅｈｒｏｔｒａ）警示，記憶體供
應將出現短缺問題，相關股份全面跳水，威剛、華邦電、群聯及晶豪科均跌５﹒８％至７﹒２％

　　台股劇烈震盪，仍然受到烏克蘭與俄羅斯戰事影響，市場投資信心薄弱，預期此事件尚未平
息前，台股仍有下跌空間，現時投資者宜審慎投資。《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營
銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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