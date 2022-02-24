《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨顯著向淡，不考慮持有恒指牛證

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療保健業、

能源業與工業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為百威亞太

（０１８７６）、中國旺旺（００１５１）與普拉達（０１９１３），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選港交所（００３８８）、騰訊（００７００）與網易（０９９９９）。

今早（２４日）指數期貨裂口低開，顯示淡友大戶已成功將對手擊回低位。恒指期貨正回試

保歷加通道底部支持，仍在下移中的通道中軸有很大的阻力。開市後淡友曾見攻抵２３１８９，

創近日新低位，有下試２７７１０╱２２６６３支持之勢，後市實在非常危險。５個主要技分析

指標中，現時只得ＭＡＣＤ維持利好，ＳＡＲ則出現了極點低位。日線圖上，ＳＡＲ極點低位

２３３４６支持不容有失；否則，後市繼續下跌的機會很大。於當前顯著向淡的環境下，投機者

暫時不應考慮買入恒指牛證博反彈。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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