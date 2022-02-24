【虛幣世界】烏克蘭進入緊急狀態，比特幣先升後回

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚加密貨幣表現先升後回，早段時間比特幣曾升近三萬九美

元關口，隨後烏克蘭宣布進入緊急狀態，並呼籲居住於俄羅斯的公民盡快離開，而美國情報部門

指烏俄戰爭隨時爆發，比特幣立即跌穿３７０００美元關口，以太幣亦失守２６００美元位置；

不過其他山寨幣則企穩或反彈，其中Ｌｕｎａ升約１０％。

資產管理公司戰略基金董事總經理馬克．洛普雷斯蒂 （Ｍａｒｃ Ｌｏｐｒｅｓｔｉ）認

為，過去２４小時山寨幣正迎來春天，他預計山寨幣持續強勢，特別看好涉及元宇宙相關的幣種

。

據經濟通據數顯示，比特幣現報３６７８４﹒１８（美元．下同），跌１﹒２５％（２４小

時比較．下同）；以太幣現報２５６４﹒３７元，跌０﹒５９％；艾達幣報０﹒８５８０元，跌

０﹒９２％；瑞波幣報０﹒６９３６元，跌０﹒４５％。（ｕｌ）



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