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24/02/2022 08:57

【虛幣世界】烏克蘭進入緊急狀態，比特幣先升後回

　　《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚加密貨幣表現先升後回，早段時間比特幣曾升近三萬九美
元關口，隨後烏克蘭宣布進入緊急狀態，並呼籲居住於俄羅斯的公民盡快離開，而美國情報部門
指烏俄戰爭隨時爆發，比特幣立即跌穿３７０００美元關口，以太幣亦失守２６００美元位置；
不過其他山寨幣則企穩或反彈，其中Ｌｕｎａ升約１０％。
　　資產管理公司戰略基金董事總經理馬克．洛普雷斯蒂　（Ｍａｒｃ　Ｌｏｐｒｅｓｔｉ）認
為，過去２４小時山寨幣正迎來春天，他預計山寨幣持續強勢，特別看好涉及元宇宙相關的幣種

　　據經濟通據數顯示，比特幣現報３６７８４﹒１８（美元．下同），跌１﹒２５％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２５６４﹒３７元，跌０﹒５９％；艾達幣報０﹒８５８０元，跌
０﹒９２％；瑞波幣報０﹒６９３６元，跌０﹒４５％。（ｕｌ）

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