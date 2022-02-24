【虛幣世界】烏克蘭進入緊急狀態，比特幣先升後回

《經濟通通訊社２４日專訊》隔晚加密貨幣表現先升後回，早段時間比特幣曾升近三萬九美
元關口，隨後烏克蘭宣布進入緊急狀態，並呼籲居住於俄羅斯的公民盡快離開，而美國情報部門
指烏俄戰爭隨時爆發，比特幣立即跌穿３７０００美元關口，以太幣亦失守２６００美元位置；
不過其他山寨幣則企穩或反彈，其中Ｌｕｎａ升約１０％。
資產管理公司戰略基金董事總經理馬克．洛普雷斯蒂 （Ｍａｒｃ Ｌｏｐｒｅｓｔｉ）認
為，過去２４小時山寨幣正迎來春天，他預計山寨幣持續強勢，特別看好涉及元宇宙相關的幣種
。
據經濟通據數顯示，比特幣現報３６７８４﹒１８（美元．下同），跌１﹒２５％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報２５６４﹒３７元，跌０﹒５９％；艾達幣報０﹒８５８０元，跌
０﹒９２％；瑞波幣報０﹒６９３６元，跌０﹒４５％。（ｕｌ）
經濟通現在可以睇盡股票及虛擬貨幣資訊，非常方便，想知道最新最快比特幣價格？請即到：
ｈｔｔｐ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｆｏｒｅｘ╱
ｃｒｙｐｔｏｃｕｒｒｅｎｃｙ﹒ｐｈｐ
又或者去Ｄｏｗｎ Ａｐｐ：
ｈｔｔｐｓ：╱╱ｗｗｗ﹒ｅｔｎｅｔ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ╱ｗｗｗ╱ｔｃ╱ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ╱
ｅｔｎｅｔ╱ｍｅｍｂｅｒ╱７５０７８
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動